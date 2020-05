Kohout prý kokrhá moc nahlas, jeho majiteli přišel výhrůžný dopis!

"Tento váš silný jedinec nám opravdu velice znepříjemňuje pobyt doma přes den," předčítá dopis chovatel drůbeže Milan Krátký ze Zvole u Prahy. Výhružný anonymní dopis dostala rodina Krátkých nedávno poštou. Kvůli kokrhání.

"Věříme, že se vám situaci podaří vyřešit a nebudeme nuceni přistoupit k dalším krokům. Děkujeme, vaši sousedé," stojí v dopise. Rodina Krátkých chová čtyři slepičky a jednoho kohouta. Mají je už rok. Některé mají kvůli vajíčkům, jiné na chov - se vzácným druhem jezdí na výstavy. "Máme dva velké poháry díky hedvabničkám stříbrošedým," chlubí se pan Krátký.

Kohoutovi roubík nenasadíte. Aby ho majitelé umlčeli, museli by ho buď prodat, nebo zabít. "Ten kohout zkrátka ráno vstane a potřebuje probudit slepičky. S tím se nedá udělat nic, to je příroda," vysvětluje chovatel a dodává, že by zvířata za žádnou cenu neprodal. "Chci je mít," říká.

"Vůbec to nechápu. Se sousedy vycházím docela dobře. Nikdo žádný problém neměl," svěřil se pan Krátký. Reportér TV Nova zkoušel v okolí pátrat po pisateli dopisu - bohužel marně. Výhrůžky nechápou ani odborníci.

"Zemědělská výroba a chov zvířat k venkovu neodmyslitelně patří. Venkov neplní jen funkci rekreační," vysvětluje tajemník Agrární komory ČR Jan Doležal. Ani dotázaní sousedé s kokrháním problém nemají. "Nevadí mi to. Tohle je na vesnici přirozené," říká jeden z nich. "Takový člověk by se měl odstěhovat do města, tam na slepice nenarazí," doplňuje ho jiný ze sousedů.

Nic podobného ohledně drůbeže ještě nikdy Agrární komora nemusela řešit. Čas od času se objevují stížnosti - ty se ale týkají spíš chovů prasat, krav nebo ovcí. "Lidé si stěžují, že jejich sousedé tou zemědělskou výrobou způsobují nadměrný hluk nebo zápach," říká Doležal.

Pan Krátký se bojí, aby se výhrůžky nestupňovaly. Výběh chce teď lépe zabezpečit a na zahradu pořídí kamerový systém.