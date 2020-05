Lidem přijdou do schránek podivné balíčky. Můžou zachránit životy!

Na rakovinu tlustého střeva zemře každý den zhruba deset Čechů. Onemocnění zpočátku nemá žádné příznaky, proto ho lékaři většinou objeví, až když je pozdě. Drtivé většině případů by se ale dalo předejít, kdyby lidé chodili na vyšetření. Tomu teď má napomoci projekt samoodběrových sad.

Zvláštní balíčky přijdou v pondělí dalším třem tisícům lidí, kteří jsou pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Za podpory ministerstva zdravotnictví tak pokračuje pilotní projekt, při kterém vybraní lidé ve věku od 50 do 70 let do schránky dostanou samoodběrovou sadu na odběr vzorku stolice.

Zároveň s ní dorazí také dopis, který upozorňuje na nebezpečí rakoviny tlustého střeva a konečníků. Lékaři každoročně diagnostikují přibližně 7500 nových případů kolorektálního karcinomu a téměř 3500 lidí na něj umírá. To je deset Čechů denně.

"Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, si v pohodlí domova odeberete vzorek stolice a pak jej bezplatně spolu s několika podepsanými dokumenty pošlete v přiložené obálce do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce vám pošle výsledek," vysvětlil vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk.

Význam projektu zdůraznil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Pokud se nádory tlustého střeva odhalí včas, je skutečně možné zabránit vzniku rakoviny a zachránit danému člověku život. Kromě toho se pacient vyhne velmi náročné a bolestivé léčbě," uvedl ministr.

Už během ledna a února přišla nezvykla zásilka sedmi tisícům pojištěnců VZP. U desítek z nich se krvácení do stolice potvrdilo, nemusí to ale hned znamenat, že mají rakovinu, nebo že ji dostanou. Odborníci proto doporučují navštívit praktického lékaře a domluvit se na dalším postupu.

Ministerstvo zároveň apeluje, aby lidé nezanedbávali preventivní vyšetření a potřebnou péči. Lékaři po dobu koronavirové epidemie sice omezili poskytované služby, nyní už je ale vše zpět v normálu. Češi by se tak neměli bát objednat k praktikovi nebo podstoupit nějaký operační zákrok.