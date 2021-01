Lidem vadí prodej jen dětského zboží. "Chceme také boty a oblečení!" soptí

Od úterý mohou obchody opět prodávat oblečení a boty, ale pouze pro děti. Nové nařízení se lidem nelíbí, chtějí mít také možnost si koupit něco na sebe. Poukazují také na to, že větším dětem v mnoha obchodech nic koupit nemohou, protože jejich velikost neodpovídá parametrům dětského zboží.

Od prosince až do tohoto týdne byly zavřené nejen všechny obchody s oblečením a obuví, ale bylo zakázáno tento sortiment prodávat i v supermarketech a dalších prodejnách se smíšeným zbožím.

Vláda za to sklízela kritiku především od rodičů, kteří potřebovali dětem koupit zimní oblečení. Nákupem přes internet se riskuje nevyhovující velikost a děti zkrátka rostou, takže s loňskými modely si většinou nevystačí. Od úterý je proto možné dětské oblečení a obuv prodávat i v kamenných obchodech.

Nové nařízení ale mnoha lidem připadá nesmyslné. "My dospělí asi oblečení nepotřebujeme," zaznívá v diskuzích pod příspěvky obchodů na sociálních sítích. "Dětem oblečení koupíme a dospělí ať chodí na Adama, ne?" zlobí se Michaela.

Anketa Měla by vláda povolit prodej bot a oblečení i pro dospělé? Ano, i dospělí potřebují nové boty a oblečení 86 83 hlasů Ne, dospělí už nerostou, takže stačí dětské zboží 14 13 hlasů Hlasovalo 96 lidí.

"Když už je otevřeno, tak je směšný, že do jednoho regálu sáhnout můžu a do druhého ne," stěžuje si Jitka. Kritiku vláda sklidila i za to, že myslí jen na menší děti. "Všechny děti rostou, nejen ty malé," stěžuje si Mirka. Problémem je, že náctileté děti mívají velikost bot i oblečení, která se už běžně v dětském oddělení nenabízí.

Například společnost Deichmann má dětské boty pouze do velikosti 41. "Na základě vládního nařízení je aktuálně možné na prodejnách Deichmann zakoupit pouze dětskou obuv ve velikostech 18 až 41. Tato obuv je umístěna v prodejnách v oddělení dětské obuvi," sdělil redakci TN.cz mluvčí Deichmannu Radovan Fojt.

"Ostatní obuv, kterou v tuto chvíli není možné v prodejnách prodávat, je na prodejní ploše oddělena páskou," dodal. Mnoho starších chlapců ale z velikosti 41 už dávno vyrostlo. "Syn má v 7. třídě bohužel velikost 47," postěžoval si redakci TN.cz čtenář Jan.

"Dámskou a pánskou obuv mohou zákazníci i nadále nakupovat v našem internetovém obchodě," uvedl Fojt. Nakupování v e-shopech ale není pro všechny zákazníky komfortní. Pokud mají nestandardní velikost nohy, boty se jim bez vyzkoušení nakupují těžko.

Po týdnech lockdownu si také řada lidí stěžuje na nedostupné zboží. "Nic tam nemáte. Tak alespoň něco naskladnit, ne? Vždyť je tam všechno vyprodaný. Buď jsou jen XS nebo XXL," vzkázala jednomu obchodnímu řetězci na facebooku Jana.

Obchod se sportovní výbavou Sportisimo je k zákazníkům benevolentnější a nabízí v těchto dnech i boty a oblečení i ve velikostech, které nejsou z dětského oddělení. "A to přesně z toho důvodu, že nezřídka má dítě zkrátka velikost, která je ze standardní velikostní škály typu S – XXL nebo v rámci obuvi na úrovni velikostí pro dospělé," vysvětluje marketingový ředitel Sportisima Zdeněk Morávek.

"Podmínkou pro nákup je nicméně to, že zboží je skutečně určené pro dítě – na to zákazníky před vstupem do prodejny i uvnitř jednoznačně upozorňujeme informačními cedulemi. Zboží, které má vysloveně charakter dospělého, pak samozřejmě v prodeji přímo na prodejně není," doplňuje.

Dospělí lidé, kteří by přišli do obchodu se záměrem si koupit něco na sebe, by tak měli smůlu.

Podívejte se na vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) k prodeji dětského oblečení a bot: