Lidí, kteří v ČR chytili covid znovu, přibývá. Mutace viru mění pravidla

"Z průběžné analýzy dat vyplývá, že v ČR aktuálně evidujeme celkem 1535 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Nárůst reinfekcí souvisí s velkým počtem případů v podzimní a zimní vlně onemocnění," uvedl SZÚ v pondělí na svých stránkách.

Za reinfekci se nově považuje opakované onemocnění s rozestupem nejméně 60 dní. "Zkrácení intervalu z původně používaných 90 dnů na současných 60 souvisí s rozšířením variant (mutací) viru. K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším, medián (střední hodnota) intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 130 dní," vysvětlil úřad.

I když od začátku loňského března do konce toho letošního experti mají "na beton" potvrzených 1535 případů opakované nákazy covidem, dalších 831 ověřují. Věk znovu nakažených kolísá od jednoho do sta let, medián je 41 let. Časový rozptyl mezi první a druhou epizodou nemoci byl dosud v rozmezí 62 až 373 dní.

"Bylo identifikováno ještě 2360 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově," zmínil SZÚ, který zároveň doporučuje, aby se proti nemoci očkovali i ti, kteří nákazou prokazatelně prošli.

