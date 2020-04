Lidi matou opatření. Známe odpovědi na nejpalčivější otázky čtenářů TN.cz

Během tří týdnů, kdy se koronavirus šíří po území Česka, vláda přijala celou řadu mimořádních opatření. Některá následně zpřísnila, jiná zmírnila či pozměnila. Není divu, že jsou lidé zmatení a nevědí, co (ne)mohou a na co mají nárok. Redakce TN.cz proto připravila odpovědi na deset nejčastějších otázek čtenářů.

Kdy se otevřou všechny obchody?

Odpověď na tuto otázku ještě nikdo presně nezná. Vláda plánuje postupně uvolňovat opatření, už příští týden by se tak mohla otevřít papírnictví, elektra a obchody s obuví. Nadále by však platila určitá opatření - například vstup pro omezený počet lidí. O zmírnění bude vláda jednat zřejmě právě v pondělí.

Jak si vyrobit vlastní roušku?

Do šití roušek se pustilo celé Česko, existuje proto mnoho návodů, jak na domácí výrobu roušky. Se svým postupem se pochlubila například Technická univerzita v Liberci, která vyrábí roušky s filtry z nanomateriálu, které jsou vysoce účinné.

Potřebujete:

- bavlněné plátno

- nůžky

- šicí stroj (jehla a nit)

- šňůrka (tkanička, provázek, případně i gumička, ale pozor na možnost jejího zničení při vyvařování)

- případně ohebný drátek

- zavírací špendlík

1.) Z bavlněného materiálu (o doporučené gramáži maximálně 120g/m2) vystřihněte obdélník o velikosti 44 až 46 centimetrů x 27 až 28 centimetrů.

2.) Kratší strany obdélníku založte 2,5 centimetry a prošijte dva centimetry od okraje rovným stehem. Přeložte obdélník v polovině, prošitými okraji na sebe, lícem navrch. Kratší strany založte dva centimetry a prošijte v okraji klikatým (cik-cak) stehem, tak aby po obou kratších stranách roušky vznikly tunýlky na protažení tkaničky.

3.) Dále je možné všít drátek délky 14 cm, jehož okraje ohněte do tvaru očka pro zamezení poranění.

4.) Do vzniklé kapsy roušky vložte na její dno drátek a prošijte cca půl centimetru od okraje rovným stehem, ale pouze mezi cik-cak švy tak, aby nedošlo k prošití tunýlků.

5.) Poté postupně jedním a druhým tunýlkem protáhněte tkaničku dlouhou zhruba 130 až 150 centimetrů pomocí zavíracího špendlíku.

6.) Rouška je v této fázi připravená na vložení nanofiltru. Nejprve přeložte papír o velikosti A4 a odstřihněte ho z jedné kratší strany zhruba o jeden centimetr. Nanofiltr do papíru vložte tak, aby na delší straně mírně, zhruba o jeden centimetr, vystupoval. Papír s filtrem poté vlože do roušky. Přidržte přesahující nanofiltr a vytáhněte ven z roušky pouze papír. Pokud nemáte nanofiltr, využijte alespoň papírový kapesník či jinou vrstvu, kterou můžete měnit.

Kdy skončí nouzový stav?

Aktuálně nouzový stav platí do 11. dubna, už nyní je však v podstatě jasné, že bude prodloužen. Přestože vláda i Ústřední krizový štáb prosazovaly prodloužení o 30 dní do 11. května, rozhodly se vyjít vstříc opozici, která trvá na protažení pouze do 30. dubna.

Podle ministra vnitra a šéfa krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) to však pravděpodobně stačit nebude, na konci dubna se proto zřejmě bude muset opět sejít Sněmovna a rozhodnout znovu. Aktuálně se nicméně počítá se 30. dubnem.

Jak je to s výživným na dítě v době krize?

I v době nouzového stavu stále platí všechny vyživovací povinnosti. "Dočasné snížení příjmu po dobu nouzového stavu, ba dokonce ani úplný výpadek na dobu tří týdnů až dvou měsíců není důvodem pro změnu soudního rozhodnutí," vysvětluje Unie rodinných advokátů.

Rodičům doporučuje, aby v současné situaci byli rozumní a pokusili se mezi sebou dohodnout například na dočasném snížení výživného s tím, že jakmile se situace zlepší, vrátí se k původní částce. "Mějte pochopení pro aktuální nouzovou situaci. Vydržte, zdržte se stížností na OSPOD, lamentací na druhého rodiče a návrhů na výkon rozhodnutí či exekuci," vyzývá rodiče unie.

Už máme zaplacenou dovolenou, co máme dělat?

Zatím není jisté, kdy se opět otevřou hranice a bude lidem umožněno cestovat do zahraničí. Podle odborníků to však může trvat až dva roky. Některé cestovní kanceláře s letní sezónou i tak stále počítají. Jednou z možností je tudíž počkat, jak se situace vyvine.

Jiné cestovní kanceláře ale už zájezdy samy ruší, je potřeba se na ně proto obrátit. Některé proto nabízejí vouchery či pozdější termíny odletu. Asociace cestovních kanceláří doporučuje kontaktovat cestovní agenturu a domluvit se s ní. Část klientů ovšem také tvrdí, že jim kanceláře peníze vrátit odmítají a chystají prý hromadné žaloby.

Pokud se zákazníci sami rozhodnou zrušit dovolenou kvůli obavám z vycestování, musí uhradit storno poplatek. Na možnosti zrušení zájezdu u jednotlivých cestovních kanceláří se můžete podívat ZDE.

Máme mít v červenci svatbu, vše už máme zaplacené. Jaké je řešení?

Vzhledem k nařízení, které omezuje volný pohyb osob a shromažďování, zatím svatby probíhat nemohou. Výjimkou jsou případy, kdy se jeden ze snoubenců ocitne v ohrožení života. Není jasné, jak dlouho toto opatření potrvá. Je možné, že letní svatby se už budou moci uskutečnit.

Pokud by přísná opatření platila i nadále, jako řešení se nabízí buď svatbu odložit na později, anebo ji zrušit a pokusit se domluvit na - alespoň částečném - vrácení peněz.

Nemáme na nájem, majitel nás chce vyhodit. Co máme dělat?

Majitelé bytů podle rozhodnutí vlády nemohou vyhodit nájemníky, pokud nemají na zaplacení nájmu z důvodů finančních problémů v důsledku mimořádních opatření. Je potřeba si však uvědomit, že se jedná pouze o odklad, nikoliv odpuštění nájmu. Nájemník bude muset po uvolnění opatření splatit částku do konce května příštího roku. Návrh ještě musí schválit Parlament.

Jak dlouho můžu pobírat ošetřovné?

Ošetřovné rodič dostává po celou dobu, co platí nařízení o uzavření škol a školských zařízení.

Na jak vysokou náhradu mzdy mám nárok?

V režimu A, který se vztahuje na situace, kdy musela firma uzavřít nebo omezit provoz, anebo kdy musel pracovník do karantény, náleží zaměstnanci 80 % náhrady mzdy, a to maximálně ve výši 39 tisíc korun.

Režim B se vztahuje na případy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat práci kvůli překážkám vzniklým v důsledku ekonomických potíží v souvislosti s Covid-19. Pokud ve firmě chybí velká část pracovníků a musí být uzavřena, náleží zaměstnanci 100 % náhrady mzdy. Pokud firma nemůže fungovat kvůli snížení poptávky nebo nedostatku surovin, náleží zaměstnanci 60 % náhrady mzdy, a to maximálně ve výši 29 tisíc korun. Obě podpory se mají vypočítávat ze superhrubé mzdy.

Může být u porodu otec dítěte?

Přítomnost otce či jiného doprovodu u porodu vláda zakázala. Výjimka platí pro hendikepované rodičky a cizinky, které potřebují tlumočení.

Plošná opatření podle odborníků fungují, počet nových případů klesá. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: