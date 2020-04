Lidi u Kroměříže zaskočila světla na obloze. UFO nebo jen balon?

Tři jasně svítící body stojí na obloze. Dlouho nevykazují pohyb. Jasně zářící světla lidé pozorovali v obcích na Kroměřížsku jako jsou Jarohněvice nebo nedaleké Šelešovice.

"Asi UFO, protože to tak zajímavě svítilo, potom se to k nám otočilo, jakoby šest světel, tak to bylo hrozně zvláštní," popsal jeden ze svědků nezvyklého úkazu.

Mohlo jít třeba o meteorologický balon. Ty se vypouštějí třikrát za den v Praze a dvakrát denně v Prostějově. Kvůli menšímu provozu letadel, která sbírají data k předpovědi počasí, teď ve světě vylétá takových sond více.

"Předpovědi počasí dnes vznikají na základě interpretace výstupů numerických modelů z balonových sond, z meteorologických družic, z meteostanic a v neposlední řadě také z čidel, která jsou na letadlech," vypočítává meteoroložka Dagmar Honsová.

A protože teď letadel kvůli pandemii příliš mnoho nelétá, musejí se odborníci na počasí víc spolehnout třeba na přístroje umístěné na zemi.

Počet balonových sond zatím stačí, více se jich nevypouští. Meteorologické balony navíc pouze stojí na obloze, případně stoupají vzhůru.