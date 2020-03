Lidi v uzavřené zóně překvapily za tmy majáky. Hasiči přichystali show

Nečekanou show secvičili policisté a hasiči narychlo, přesto ale rozhodně měla úspěch. "Myslím si, že jsou rádi, že tady jsme pro ně a oni jsou tady pro nás," popsal starosta Sboru dobrovolných hasičů Uničov Tomáš Trnka.

"My z aut jsme přece jen až tolik neviděli, kolik lidí je na balkonech nebo v oknech, ale slyšeli jsme je. A ten potlesk byl opravdu mohutný," uvedl jeden z účastníků projíždějící kolony Marek Juráň.

A předvedl se i samotný uničovský starosta. Z plných plic si zatroubil a možná si tak řekl o angažmá v nějakém symfonickém orchestru. "Byla to večerka, kterou jsem hrával na pionýrském táboře, doufám, že jsem nikomu z muzikantů neuškodil," prohlásil starosta Radek Vincour (ODS).

Lidé z uzavřené zóny přiznávají, že moc pozitivních věcí v posledních dnech nezaznamenali. Nejhorší je prý čekání na výsledky testů. Každý si přeje, aby uslyšel slovo "negativní".

"Je to strašná úleva, protože to byly bezesné noci, to nešlo. Člověk přemýšlel, jak to dopadne," oddychla si obyvatelka Litovle. Její dcera Veronika totiž chodí do třídy s pozitivně testovaným spolužákem.

Ne všem ale testy dopadnou dobře. Počty nakažených v uzavřené zóně zase stouply - v Uničově je infikovaných 28 lidí, v nedaleké Litovli dokonce přes 50.