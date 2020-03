Lidi vyděsila podivná světla na obloze. Armáda úkaz vysvětlila

“Nad okolím Chebu právě proletělo v dost krátkém časovém úseku cca 50 letadel. Neví někdo, co se děje? To je trošku nezvyklej provoz,“ napsal v sobotu večer na twitteru jeden z uživatelů.

Okamžitě se zvedla vlna reakcí jak od samozvaných odborníků, tak různých vtipálků. “Mě napadá leda přelet nějakejch armadních strojů,“ navrhuje jeden pisatel. “UFO. Jsme zachráněni, vezou nám léky,“ reaguje v nadsázce další.

Jo.. jde to blbe videt.. ale i tak.. nevi nekdo, co by to mohlo byt, kdyz tedy na flightradaru nic nebylo? :-)) co @FilipHorky ? Ten vi vzdycky vsechno https://t.co/rCROP6Swkq pic.twitter.com/vJZCdD0RIy