Lidi zmátl netradiční jev. Podívejte se, kdy budou "hvězdné vlaky" opět vidět

V Česku bylo možné v posledních dnech pozorovat satelity sítě Starlink, poslední várku vynesl na oběžnou dráhu již podesáté použitý první stupeň rakety Falcon 9, na obloze tak přibylo dalších 60 družic.

Než vystoupají do provozní výšky, jsou nějakou dobu pozorovatelné i jen očima, na noční obloze se pak jeví jako šňůra rychle se pohybujících světel.

To může mnohé pozorovatele pořádně překvapit, protože se jedná o poměrně nový jev. Lidé považovali satelity například za UFO nebo desítky letadel letících ve formaci.

Další možnost k pozorování by měla podle portálu findstarlink.com nastat už v noci na čtvrtek, skupina jasných satelitů sítě Starlink se například nad Prahou objeví ve 4:14, průlet by měl trvat čtyři minuty. Další den to pak bude ve 4:10.

Kdy Starlink poletí příště?

Seznam průletů satelitů sítě Starlink poskytuje například portál findstarlink.com, kam stačí zadat místo pozorování a vygeneruje se seznam všech průletů, které jsou řazeny dle viditelnosti.

Další možností je pak portál Jamese Darpiana. Ten po detekování místa pozorování nabídne nejen přelety sítě Starlink, zájemci najdou například i průlety Mezinárodní vesmírné stanice. Vše navíc doplňuje i virtuální pohled, kde pozorovatelé snadno odhadnou, z kterého směru satelity poletí.

Časy na obou portálech jsou orientační, satelity totiž velmi rychle mění svou dráhu.

Podívejte se na vypuštění satelitů sítě Starlink na oběžnou dráhu: