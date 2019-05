Lídr kandidátky TOP09 a Starostů Jiří Pospíšil bude hostem Napřímo

Jak jde zvládnout práci europoslance a být zároveň ve vedení největšího českého města? A jaká jsou hlavní témata letošních eurovoleb? Na to se bude dnes František Bůžek ptát lídra společně kandidátky TOP09 a Starostů - Jiřího Pospíšila.

Jiří Pospíšil je výraznou tváří české politiky. V roce 2017 po Miroslavu Kalouskovi převzal vedení TOP09, je součástí koalice na pražském magistrátu, který vede společně s Piráty a Prahou Sobě. Zároveň je už pátým rokem jedním z 21 českých zástupců v Evropském parlamentu v Bruselu.

V roce 2014 dokonce získal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů. Jak se dají tyto tři práce vůbec stihnout?

Lídra kandidátky, kterou TOP09 složila společně se Starosty, se bude František Bůžek ptát i na to, čím jsou letošní volby do europarlamentu odlišné oproti těm v roce 2014, zda se podle jeho názoru letos jedná o souboj tradiční politických názorů nebo na to, zda unie zůstane celistvá nebo se rozpadne.

