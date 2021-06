Lídři G7 se shodli na prevenci proti pandemiím, Biden varoval před Čínou

První den summitu v anglickém Cornwallu zakončilo sedm lídrů světových velmocí večeří ve společnosti královské rodiny. Doprovázely je i jejich drahé polovičky. Po jídle následovalo společné focení.



Pokračují také protesty aktivistů, kteří po politicích požadují větší iniciativu v boji proti globálnímu oteplování. "Změna klimatu je na programu G7 už asi od roku 2003. Potřebujeme už konečně vidět činy, nejen plané řeči," prohlásil organizátor protestů Max Lawson.



Globální oteplování ale není jedním z hlavních témat summitu. V sobotu se vůdci světových mocností věnovali přípravě mezinárodního plánu prevence proti pandemiím. Jedním z bodů je například snížit dobu trvání vývoje nových vakcín pod 100 dní. Zároveň se shodli na distribuci očkovacích látek do chudých zemí.



"Očkování je pro všechny velice důležité. Doteď ale nebylo férové, když se podíváme na zbytek světa. Výroky na summitu G7 jsou ale velice povzbudivé," prohlásil generální tajemník OSN António Guterres.



Americký prezident Joe Biden také na sobotním jednání vyzval lídry západních mocností, aby se spojili a zamezili rostoucímu vlivu Číny.



Na řadu přišly i francouzsko-britské vztahy. Prezident Macron nabídl premiéru Johnsonovi takzvaný restart. Pouze ale v případě, že Británie dodrží vše, na čem se s Francií po Brexitu dohodla. "Myslím, že je vidět obrovský pokrok v jednání se všemi stranami," prohlásil briský premiér Boris Johnson.



Jednání G7 budou trvat až do neděle, kdy by mělo mimo jiné dojít i k setkání Joea Bidena a britské královny Alžběty II. Pro amerického prezidenta je to první zahraniční cesta ve funkci. Summit je premiérou i pro japonského premiéra Jošihideho Sugu.