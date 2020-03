Lihovarník vyráběl a rozdával dezinfekci potřebným. Celníci mu to zatrhli

Lihovarník Martin Žufánek začal dezinfekční gely vyrábět na konci předminulého týdne. Poptávka byla okamžitě obrovská, majitel palírny ale jakýkoliv prodej odmítl. Dezinfekci dělal prý pro potřebu svých blízkých a zaměstnanců.

"Přátelé, my to nemůžeme prodávat a ani rozdávat. Je to pouze pro interní potřebu," uvědomoval si Žufánek. Poté ale začal gely dodávat i do dětských domovů, na obecní úřady či do pečovatelských zařízení pro seniory - zdarma. "Snad nás nezavřou," napsal.

Reakce úřadů na sebe ale nenechala dlouho čekat. V pondělí prý Žufánkovi volal zástupce Celní správy. "Řekl mi, že jsme porušili povolení našeho daňového skladu a že to musí předat jejich právnímu oddělení k řešení. Ale prý je to opravdu chvályhodné, co děláme," uvedl majitel lihovaru.

Právníci prý Žufánkovi doporučili zaslat celníkům dopis vysvětlující celou situaci a to, proč se rozhodli dezinfekci vyrábět i bez potřebného povolení. "Prominou nám přestupek za to, co jsme dosud vyrobili, ale zakazují další výrobu," informoval Žufánek a přiložil dokument od Celní správy.

Následně lihovarník publikoval i svou odpověď úřadům, kterou zaslal datavou schránkou. Po zveřejnění na sociálních sítích se začali tímto případem zabývat politici. Ministr vnitra Jan Hamáček na twitteru uvedl, že pověří kolegyni Alenu Schillerovou, aby našla řešení.

Ministryně financí poté na facebooku sdílela Žufánkův příspěvek s tím, aby zvedl telefon. "Volá vám generální ředitel Generálního ředitelství cel Milan Poulíček," napsala. Žufánek se nakonec nechal přemluvit a telefonát přijal. Jak se situace vyvíjí dále, vás budeme informovat.

