Liškovi a Polákové se rozpadlo manželství. Tajili to několik let

Mnozí je považovali za jeden z nejstabilnějších manželských párů českého showbyznysu, jiní v poslední době spekulovali, že se jim vztah rozpadl. Ti druzí měli pravdu. Pavel Liška a Bára Poláková přiznali, že už spolu tři roky nejsou.

Herec a zpěvačka rozchod úspěšně tajili, teď o něm ale promluvili pro časopis Reportér. "Naše rodina a nejbližší okruh kamarádů to vědí, ale chápou křehkost situace, tak to nikam dál nezvonili. A my? My to vlastně dlouho neměli potřebu oznamovat nějak oficiálně. Asi jsme si ten čas potřebovali nechat pro sebe, nejdřív tak nějak zesílit," prozradila Poláková.

"Potřebovali jsme si tu citlivou dobu odžít v tichosti – taky máme děti, svoje rodiny. Ono je to v něčem jiný, když se tyhle věci dějí lidem, kteří jsou veřejně vidět," přitakal Liška.

Představitel Vládi Ptáčníka z Pupenda nebo řidiče Karla mladšího z Účastníků zájezdu chtěl chránit především dcery. S Polákovou vychovávají pětiletou Ronju a čtyřletou Riku. Soukromí si dvojice skálopevně střežila už před rozchodem.

Liška a Poláková začali dokonce docházet na psychoterapie. "Terapie přišly na řadu, když jsme se oba shodli na tom, že už bychom brzy mohli přetáhnout ten čas, kdy se dva lidi přestanou vnímat a respektovat, čímž bychom o sebe přišli definitivně," vysvětlila zpěvačka.

Předem věděli, že o okolnostech rozpadu jejich vztahu promluví jedině dohromady. "Bylo jasné, že až to jednou řekneme, tak spolu, určitě ne každý zvlášť, ale postupně jsme to oddalovali, oddalovali a průběžně nás doháněly různé nepříjemné otázky a situace," uzavřela Poláková.