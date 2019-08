Tesaři plavili klády k opravě věže postaru. Místní se nestačili divit

Unikátním způsobem dopravili v pátek dopoledne do Litoměřic dřevo určené k opravě krovů tamní věže. Po Labi dřevo plulo svázané do voru z dílny v Českých Kopistech.

Opracované a upravené klády tesaři svázali do voru a do Litoměřic se je rozhodli dopravit stejnou metodou, jako se tam před stovkami let dostalo originální dřevo ke stavbě místní věže Kalich.

Opracované klády nejprve na několik měsíců ponořili do stojaté vody, některé části poté nechali ležet na dně řeky. Starodávnou metodou se ze dřeva dostaly látky, které chutnají dřevokaznému hmyzu.

V pátek dopoledne je tesaři svázali a klády samy dopluly až do Litoměřic. V neděli je vyzvednou na břeh, poté budou několik měsíců schnout a po opracování se namontují místo orginálních krovů na věži, které už jsou ale velmi staré a ve špatném stavu.

Nové krovy by měly opět vydržet několik set let. Budova radnice, kde se věž nachází, je z poloviny šestnáctého století.