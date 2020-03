Litoměřice odpustí živnostníkům nájmy. Pomáhá Ostrava, plány má Praha

Odpuštění nájmů v městských objektech se týká přibližně dvou desítek podnikatelů a firem. Nejčastěji jde o restaurace nebo malé obchody. Kvůli karanténě a zakázanému provozu budou mít výrazně nižší zisky. Zatím není jasné, jestli bude nájemné odpuštěné v plné výši a kolik takových nájmů podnikatelé nebudou muset platit, rozhodovat o tom bude zastupitelstvo.



"Dohodli jsme se, že se nájem v městských prostorech odkládá a samozřejmě počítáme s tím, že bude z nějaké části odpuštěn. Zatím si nemusí dělat starosti s placením nájmů. V krátké budoucnosti se to vyřeší konečným odpuštěním, na tom se musíme shodnout v zastupitelstvu," říká místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

S podobným nápadem přišla také Praha. V nemovitostech patřících městu by se po dobu karantény a nouzového stavu zřejmě vůbec neplatil nájem, ti nejmenší podnikatelé by navíc dostali ještě 45 tisíc jako odškodné. Odškodné zavádí také Ostrava, kde podniky s obratem do šesti milionů ročně dostanou jednorázově 20 tisíc korun.