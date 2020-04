Litovel a Uničov hlásí dobré zprávy! Nakažení koronavirem už nepřibývají

Do Uničova a Litovle se pomalu vrací život. Ti nejmenší se už s rodiči zase aspoň občas vypraví na hřiště. Po ještě před pár dny liduprázdných náměstích už zase chodí místní. Žádné davy to ale nejsou.

"Díky občanům a jejich odpovědnosti se zamezilo šíření viru a nárůstu pozitivních testovaných. Já si myslím, že lidé pochopili, že jedině toto je cesta, jak bojovat s tím číslem," prohlásil starosta Uničova Radek Vincour (ODS).

Obě města provedla v minulých dnech ve velkém dezinfekci. I přesto mnozí přiznávají, že se snaží pohyb po venku i nadále co nejvíc omezovat. "Jednou jdu do obchodu já, jednou sousedka, chodíme dvakrát za týden a snažíme se nikam zbytečně nechodit," popsala jedna z místních.

Dobrou zprávou je, že počty infikovaných zůstávají už několik dnů stejné - Uničov hlásí 63 případů, Litovel 117.

Kdy se tu ale spustí slibované plošné testování, zatím netuší ani starostové. Podle epidemiologa Romana Prymuly by ale právě Litovelsko mělo být jedním ze čtyř míst, kde by od pondělí mělo začít náhodné testování. Ukázat by mělo, jak je populace koronavirem zasažena.