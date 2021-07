Litva postaví kvůli migrantům na hranicích s Běloruskem barikádu

Litevská vláda rozhodla, že na hranici s Běloruskem postaví bariéru. Ta by měla odradit migranty od cesty do Litvy a z ní i do celé Unie. Pobaltská země se ke stavbě odhodlala poté, co Bělorusko oznámilo, že kvůli uvaleným sankcím ze strany sedmadvacítky nebude bránit migrantům v příchodu do země.