Lobbista Roman Janoušek se musí vrátit do vězení, rozhodl soud

Vrchní soud v Olomouci rozhodl o tom, že se musí lobbista Roman Janoušek vrátit do vězení. Roman Janoušek byl odsouzen na 4,5 roku za to, že v březnu 2012 úmyslně a opilý srazil autem ženu. Trest měl ale dlouhodobě přerušený ze zdravotních důvodů.

Státní zástupce uspěl se stížností proti přerušení trestu lobbisty Romana Janouška, ten se tak musí vrátit na 4,5 roku do vězení.

Olomoucký vrchní soud ve svém usnesení mimo jiné zmínil, že soukromé aktivity Romana Janouška nenasvědčují tomu, že by jeho zdravotní stav byl život ohrožující, informuje Česká televize.

V minulosti ho nechal Vrchní soud v Praze sledovat a ukázalo se, že chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si na kole nebo navštívil galerii, což bylo důvodem stížnosti státního zástupce.

Roman Janoušek byl odsouzen za to, že v březnu 2012 úmyslně a opilý srazil autem ženu. Trest měl ale dlouhodobě přerušený právě ze zmíněných zdravotních důvodů. Do vězení poprvé nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici ale zůstal jen do března 2016.