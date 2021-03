Lockdown může být až do Velikonoc. Testování ve firmách přitvrdí. Pusťte si ranní podcast

Dnes 15. března se v podcastu Televizních novin dozvíte, kdy bude vláda jednat o prodloužení tvrdé uzávěry Česka, která by měla trvat až do Velikonoc. Poslechněte si, od kdy bude povinné testování na covid-19 i ve firmách s více než deseti zaměstnanci. Sociální demokraté budou svého šéfa volit online. Sjezd by měl dát také definitivní odpověď na to, zda půjde ČSSD do voleb se Stranou zelených.