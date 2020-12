Lockdown může zhatit vracení vánočních dárků. Takhle to teď funguje!

Pokud se prodejce předem zavázal k výměně zakoupeného zboží, bude ho muset přijmout zpět po znovuotevření prodejen. Bez ohledu na to, jak dlouho budou muset zůstat zavřené.

"Většina obchodů už nabídla zákazníkům. že prodlouží tu lhůtu pro vrácení. Protáhli to o tu dobu, kdy jsou obchody zavřené. Takto se zachová každý rozumný obchodník," myslí si předseda Svazu průmyslu a obchodu Tomáš Prouza.

Jak dlouho bude muset prodejce přijímat dárky zpět nebo umožnit jejich výměnu, mu ale nikdo nepřikazuje. A pokud obchod předem službu nesliboval, nemá zákazník právní nárok na vrácení vůbec.

"Podnikatel, pokud to umožní, je to jeho dobrá vůle. Nicméně jestli to umožní za čtrnáct dní, nebo za měsíc či za dva měsíce, až bude provozovna otevřená, to už je v podstatě jedno," myslí si mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Zákonná lhůta na vrácení zakoupeného zboží existuje pouze v případě nákupu přes internet. Tam je zboží možné vrátit bez udání důvodu do čtrnácti dnů.

Podle České obchodní inspekce je nejlepší co nejdříve dát vědět obchodníkovi, že chci zboží vrátit. Ačkoliv ho zatím není možné zanést na prodejnu. "Nějakým způsobem elektronicky, písemně a tak dále. Pak odešle zboží. Nemusí to do těch čtrnácti dnů dorazit," radí Fröhlich.

Obchody by zatím měly podle vlády zůstat zavřené do desátého ledna.