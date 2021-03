Lockdown nefunguje, čísla neklesají. Plán B nemáme, přiznává vláda

Od 1. března je Česko v lockdownu jaký nemá obdoby. Podle původních slibů měl trvat jen do 21. března, ale už teď je jisté, že potrvá nejméně do Velikonoc.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v březnu zvažuje jen lehčí uvolnění pravidel. "Mohlo by dojít ke zvýšení perimetru, kde můžeme trávit volnočasové aktivity," sdělil Blatný. Na procházku by tak lidé mohli vyrazit i mimo působnost obce.



Lockdown tak v zemi bude platit i nadále, přestože tvrdá opatření mají na pandemii jen malý vliv. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) přiznal, že výrazné zlepšení může nastat až za dva měsíce, tedy na konci května. Vliv na to ovšem nebude mít samotný lockdown, ale hlavně očkování. "Současně s vládními opatřeními probíhá očkování a tempo zrychluje. To znamená, že pokud bude dostatek vakcín, tak je velká naděje, že v horizontu dvou měsíců proočkovanost zásadním způsobem stoupne a situace se zlepší," řekl Hamáček.



Přestože lockdown nefunguje tak rychle, jak by si všichni přáli, tak se v něm vláda rozhodla pokračovat. "V situaci, kdy se nám podařilo křivku otočit a klesá počet denních případů, tak musíme vydržet a nemůžeme si dovolit jakýkoliv krok, který by to dlouhé úsilí a obrovské nasazení našich zdravotníků zničil. Takže prosím o trpělivost," řekl ministr vnitra.

Anketa Podporujete prodloužení vládních opatření? Ano, mají smysl 32 270 hlasů Ne, nefungují 68 584 hlasů Hlasovalo 854 lidí.



Aby vláda mohla v zákazech pokračovat, tak potřebuje prodloužit nouzový stav. Ten zatím platí do 28. března. Není zatím jasné, kdo návrh ministra zdravotnictví podpoří. Vláda v Poslanecké sněmovně totiž nemá většinu a opozici se nekonečný lockdown nelíbí.

"Lidé jsou už třetí týden zavření v osobním lockdownu, čísla nakažených ale neklesají. Budeme po vládě chtít, aby vyhodnotila účinnost nesmyslného zákazu pohybu mezi okresy a zákaz styku mezi rodinnými příslušníky. Nevidíme v nich fakt žádný efekt. To není bezhlavé rozvolňování, to je otázka zdravého rozumu. Koronavirus porazíme osobní zodpovědností a rychlým očkováním," uvedl předseda ODS Petr Fiala.



Zda bude vláda pokračovat v prodlužování zákazů a nouzového stavu by mělo být jasné ve čtvrtek večer. Od 17 hodin proběhne mimořádné jednání kabinetu, na kterém má o dalším postupu rozhodnout.

Ministr Blatný o prodloužení lockdownu mluvil také ve Snídani s Novou. Podívejte se na reportáž: