Lidé nerespektují vládní opatření. Je to výsměch, řekl Prymula

Internet zaplavily fotografie několikametrových front v hobbymarketech, holičstvích nebo obchody s dětskou obuví. Lidé se hromadně nahrnuli do míst, která mají od čtvrtka zavřeno.



Velká část obchodníků a podnikatelů měla otevřeno dlouho do noci. Prodejci kritizují hlavně to, že zavřít museli ze dne na den. "My to měli jak druhé Vánoce. Lidi přispěchali a honem nakupovali oblečení na zimu,“ uvedl jeden z obchodníků pro televizi Nova.



Vláda prý zvažovala, zda tvrdší opatření spustí hned od čtvrtka, nebo až v pátek. Právě středeční útoky na obchody prý Romanu Prymulovi ukázaly, že vláda udělala dobře.



"Je výsměchem, že tito lidé porušovali veškerá pravidla, a navíc svým chováním zapříčiňují to, že tady bude mnohem více nemocných, než tady bylo předtím,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Do ulic proto vyráží hlídky policistů, kteří denně po celé zemi řeší kolem 600 přestupků spojených s porušením platných opatření. Policisté se zatím ve většině případů snaží zvolit nejsmířlivější trest.