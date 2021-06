Vesmírná loď Dragon 2 je na cestě k ISS. Veze nové solární panely

Falcon 9 s lodí Dragon 2 společnosti SpaceX byl připraven na start z Kennedyho vesmírného centra na Floridě už ve středu. Ve čtvrtek v 19:29 následně odstartoval.

První stupeň Falconu 9 opět úspěšně přistál na lodi Of Course I Still Love You, která kotvila v Atlantiku.

Loď Dragon 2 v rámci 22. zásobovací mise doveze na Mezinárodní vesmírnou stanici tuny zásob a také řadu vědeckých experimentů. Jeden z nich by měl například přispět k vývoji lepších léků pro boj s onemocněním ledvin.

Součástí nákladu jsou také první dva ze šesti nových solárních panelů, které budou nainstalovány během vesmírných vycházek naplánovaných na červen. Výrazně by se pak měly zlepšit energetické možnosti stanice.

K vesmírné stanici by měla loď Dragon 2 dorazit v sobotu, k ISS by se měla připojit automaticky.