Bouře Dennis přivála do Irska loď duchů! Roky se plavila po oceánu

Loď duchů vyplula z řeckého přístavu pod tanzánskou vlajkou v roce 2018, jejím cílem bylo Haiti. Tam ale nikdy nedoplula, její cesta skončila uprostřed Atlantského oceánu.

V září 2018 došlo na lodi k technické závadě, kvůli které se stala neovladatelnou. Posádka nebyla schopna poruchu opravit, její členové proto museli být evakuováni americkou pobřežní stráží dva tisíce kilometrů jihovýchodně od Bermudských ostrovů.

Look at this! A ghost ship washed up in Cork by #StormDennis - A cargo ship 'The Alta", abandoned in Bermuda in 2018, spotted off the coast of Africa in 2019 ... currently in Ballycotten! That's fair going pic.twitter.com/OAEHjMl7GR

Loď se toulala po moři dlouhých 18 měsíců a za tu dobu urazila tisíce kilometrů. Kudy přesně připlula do Evropy, není známo. Naposledy byla spatřena v srpnu 2019 Britským královským námořnictvem, uvedl deník The Irish Times.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY