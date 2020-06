Lodičky, vláček a Macocha. Punkevní jeskyně dostaly zlatou medaili!

Punkevní jeskyně se nachází v CHKO Moravský kras. Autobusem se sem dostanete z Blanska, Boskovic, Vyškova nebo Prostějova. Auto je potřeba nechat na jednom ze dvou odstavných parkovišť. Prázdninový inspektor zvolil to u Skalního mlýna.

Ať přijedete autem nebo na motorce, vyjde vás parkování na 50 korun. Stát tu můžete celý den. Dál můžete pokračovat dvoukilometrovou procházkou nebo využít vláček.

Vláčkem za dobrodružstvím

Vláček jezdí od osmi ráno do 16:40. Odjíždí každých 20 minut. Za 10 minut vás vyveze k Punkevním jeskyním. "Vláček tam a zpátky mezi Skalním mlýnem a Punkevní jeskyní je za stokorunu a jednosměrné jízdné je za 80 korun. Kombinovaný lístek s lanovkou na informacích stojí 180 korun pro dospělého a pro dítě 140," vypočítává řidič vláčku Zdeněk Vašíček. Dětská zpáteční jízdenka vyjde na 60 korun.

Vašíček jako brigádník jezdí s vláčkem třetím rokem. Návštěvníci se ho nejčastěji ptají na to, kam mohou jít na vycházku, kudy je nejlepší cesta.

Do jeskyně raději ve svetru

Vstupenky do jeskyní se dají buď objednat na internetu, nebo pořídit na místě. Dospělí zaplatí za prohlídku i s jízdou na lodičkách 210 korun. Studenti a senioři 160 a děti do 15 let rovnou stovku. Do jeskyní je potřeba se pořádně obléct - a to i v létě. Teplota uvnitř se pohybuje kolem sedmi stupňů - to už je skoro na teplý svetr.

Prohlídky začínají každých 20 minut. Jako první vás průvodci zavedou do předního dómu a k zrcadlovému jezírku. Do toho je povolené házet drobné mince pro štěstí. Jeskyňáři je jednou za rok vyberou a použijí na atrakce pro návštěvníky.

Zajímavý je i takzvaný Anděl a pak samotné dno Macochy. K vidění je i stalagnát (krápník srostlý od stropu i podlahy) vysoký 7,5 metru.

"Nejlepší je, když člověk vyjde z jeskyně na dno té propasti, to je jako v pohádce. A i ta jízda na lodičce je perfektní," pochvaluje si jeden z návštěvníků.

Podle kapitána lodičky a průvodce Jiřího Ondrouška má voda v jeskyních asi 7,5 stupně, její teplota se mění jen málo v závislosti na počasí. Nejhlubší místo podzemní řeky Punkvy měří asi 40 metrů, nejmělčí naopak asi metr.

Vyhlídka do Macochy

Na vyhlídku do propasti Macocha se nejlépe dostanete lanovkou. Zpáteční pro dospělé stojí 100 korun, pro děti a studenty 70. Převýšení mezi stanicemi je 131 metrů, kdo se bojí výšek, může výšlap absolvovat po svých. Měří dva a půl kilometru.

Lanovka je velmi strmá, převýšení totiž překoná jen po 250 metrech jízdy. Jedna jízda trvá necelé tři minuty, za hodinu lanovka převeze až 350 lidí, za den tedy asi tři tisícovky výletníků.

Odměnou za pevné nervy je dechberoucí výhled na dno skoro 139 metrů hluboké propasti. "Už jsme tady poněkolikáté, ale s dětmi poprvé, svěřila se štábu na vyhlídce jedna z rodin.

Občerstvení pro každého a suvenýr navrch

Ten, komu po cestě vyhládne, se může zastavit v místní restauraci na svíčkovou za 179 korun nebo řízek s vařeným bramborem za 145. Občerstvit se můžete ale i levněji v nedalekém bistru. Za grilovanou klobásu nebo hamburger dáte 60 korun, párek v rohlíku vyjde na 20 a pivo na 30 kaček.

Jako originální suvenýr si z Punkevních jeskyní můžete odvézt i opravdový krápník. Není ale přímo odsud, protože jeskyně jsou chráněné. Krápníky jsou z lomu na severu Moravy. Kdyby se tam nevytěžily, byl by z nich štěrk.

Závěrečné hodnocení

Jeskyně jsou nádherné, jídlo za dobré ceny, parkování vyloženě levné a návštěvníci spokojení. Punkevní jeskyně od inspektora dostávají zlatou medaili!