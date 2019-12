Londýňané o volbách: Radost i smutek nad odchodem z unie

"Johnsonovo historické vítězství" nebo "Noční můra před Vánoci", tak píší britská média o výsledcích voleb. A jaké pocity mají obyvatelé Londýna?



"Jsem proti brexitu. Myslím, že pokud bychom se vzájemně respektovali a stáli bychom při sobě, měli bychom se lépe," vyjádřila se jedna z obyvatelek.



"Doufám, že budeme mít brexit brzy za sebou. O tom to celé je. A teď se zdá, že to lidé pochopili," míní jiný obyvatel.



"Raději bychom s vámi zůstali v Evropské Unii. Ale budeme odcházet, bohužel," povzdechla si žena.



"Je škoda, že nebudeme mít druhé referendum. Myslím si, že ve stabilní demokratické zemi, která rozumí tomu, jak referendum funguje, by měla být možnost rozhodování přenechána lidem," stojí si za svým Londýňan.



"Lidé vyjádřili svůj názor, šli volit a zvolili si odchod. Odejít jsme měli už před dvěma a půl lety. Je to risk nebo zisk, kdo nic neriskuje, nic nezíská. Uvidíme, co se stane," vzhlíží k budoucnosti Brit.



Výzva to bude nejen pro Brity, ale také pro cizince, kteří ve Spojeném království žijí, včetně Čechů. "Všichni byli zaskočeni tím, jakou převahu konzervativci získali. Dá se říct, že nikdo není šťastný z toho, jak to je. Jestli nás to do budoucna ovlivní. Zatím se nic extrémního neděje," zhodnotila Tereza Tomanová žijící v Londýně.



Někteří obyvatelé jsou nespokojení nejen s výsledky, ale s celkovou situací kolem voleb. "Problém se britskými volbami byl ten, že tu nebyl žádný dobrý kandidát, kterého by šlo volit. Jednoduše jsme volili pro toho člověka, který představoval menší zlo. Nikdy jsme neměli s odchodem z EU začínat," prohlásil nespokojený volič.



Ať už brexit Britové podporují nebo ne, vlajky Evropské unie nejspíš z ulic Spojeného království brzy zmizí.