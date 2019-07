Londýnské letiště Heathrow čeká stávka, přidat se chtějí i další!

Pokud se do konce prázdnin chystáte letět do Londýna nebo přes Londýn, podívejte se raději ještě jednou do kalendáře. Část zaměstnanců letiště Heathrow totiž bude na konci července a v srpnu stávkovat. A možná se přidá i personál z Gatwicku a Stanstedu.

Nejvážnější situace bude už tento týden na Heathrow. Jak upozorňuje portál The Sun, stávky se zúčastní asi čtyři tisícovky zaměstnanců letiště - mimo jiné členové ostrahy, technici nebo personál starající se o pasažéry.

Odbory už oznámily i termíny stávek - pátek 26. července, sobota 27. července a další čtyři srpnové dny - pátého a šestého (pondělí a úterý) a 23. a 24. (znovu pátek a sobota). Vyjednávání mezi vedením Heathrow a odbory nicméně stále pokračují.

Zatímco stávka na Heathrow už je v podstatě jistá, o protestu na vrcholu sezóny letních dovolených nyní hlasují i zaměstnanci na jiném londýském letišti - Gatwicku.

Tady stávkou vyhrožují dokonce dvě různé skupiny - podle svých zástupců kvůli mizerným platům. Do práce nemusí přijít mimo jiné lidé, kteří odbavují zavazadla nebo údržbáři a uklízeči.

Podle Sunu mají obě dvě rebelující frakce své rozhodnutí o stávce oznámit do pátku - pokud na ni kývnou, mohla by začít už v půlce srpna.

A problémy do třetice hlásí i další letiště v těsném sousedství britské metropole - Stansted. Stávku ohlásili zaměstnanci společnosti easyJet, kteří na přepážkách odbavují cestující.

Do práce odmítají přijít celkem sedmnáctkrát - od 25. do 29. července a v srpnu od druhého do pátého, od devátého do dvanáctého, od šestnáctého do devatenáctého a od 23. do 27. srpna.