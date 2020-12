Loupež plná emocí! Tasil na pejskaře zbraň, pak plakal a omlouval se

Skoro až vánočně dojemný konec měla loupež v pražských Holešovicích. Neznámý mladík se zbraní v ruce přepadl muže, který venčil psa. Chtěl po něm peníze. Když zjistil, že oběť u sebe nemá nic cenného, začal se omlouvat. Pak se rozplakal a padl muži do náruče. Nakonec se sám přihlásil policii.

Na noční procházku Jan z Prahy dlouho nezapomene. Šel jen za roh vyprovodit přátele a přitom vyvenčit čtyřletou fenku Nexie. Pak ale rovnou domů nezamířil. Podle policie za to může jiný mladík.

"Na zpáteční cestě zhruba v polovině ulice mě oslovil," popsal pan Jan. Zkoprnělý zvedl ruce nad hlavu a lupiči řekl, že nic nemá. Nelhal. Všechny peníze i telefon nechal doma.

"Takhle jsem to opakoval asi deset vteřin, protože nic jiného mě nenapadlo," doplnil Jan. Lupič pochopil že nepochodí, něco se v něm hnulo a role se najednou obrátily.

"Sklopil tu zbraň, začal se omlouvat on mně. Říkal, že je mu to líto a že to udělat neměl," popsal přepadený. Dojal se prý natolik, že uronil i slzu. Oba muži se nakonec rozloučili jako staří přátelé.

"Celá ta událost nás překvapila a můžu říct, že se jedná o mimořádný čin ze strany toho pachatele," sdělil vyšetřující kriminalista.

Tvář podezřelého se v úterý objevila v médiích a to ho přimělo vyrazit na policejní stanici. Nepovedenou loupež tak zakončil stylově. I když muž nakonec nic nezískal a s poškozeným se vlastně udobřil, hrozí mu za loupež se zbraní až desetileté vězení.