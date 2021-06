Lovce humrů spolka ohromná velryba, v tlamě keporkaka strávil půl minuty

Lovce humrů i s dýchacím přístrojem spolkl na několik okamžiků obrovský keporkak. Velryba, která dorůstá délky až 15 metrů a může vážit okolo 25 tun, má ale na tak velké sousto příliš úzký krk. Otřeseného potápěče z amerického Massachusetts tak po více než 30 sekundách vyplivla zpátky do moře.

Stalo se to skoro stejně jak v biblickém příběhu o Jonášovi a velrybě. Potápěče Michaela Packarda při sběru humrů ve zhruba 14metrové hloubce spolkl jeden z největších savců na světě. Jakmile lovec seskočil z lodě, ucítil prý velkou ránu a všechno potemnělo.

"Nejdřív jsem si myslel, že na mě zaútočil žralok. Najednou jsem ale zjistil, že necítím žádné zuby a řekl jsem si, pane bože, já jsem ve velrybí tlamě a ona se mě pokusí spolknout," popsal Packard.

Událost se odehrála nedaleko mysu Cape Cod, který je známý hlavně díky legendárnímu snímku Čelisti Stevena Spielberga. Tamní vody jsou totiž proslulé hojným výskytem žraloků.

"Řekl jsem si, dobře, tohle je můj konec. Teď umřu. Myslel jsem na svou ženu a děti," doplnil Packard.

"Tohle byl absolutně šílený den. Vůbec nemám slov a nevím, co říct. Ale díky bohu, že se z toho, co zažil, dostal," svěřila se žena potápěče Julie Packardová.

Všechno viděl i potápěčův kolega, který ho hned po incidentu vytáhl zpátky do lodě a okamžitě ho dovezl do nemocnice. Tam lékaři zjistili, že neutrpěl žádná vážná zranění.

Podle odborníků jde o vzácnou náhodu. Keporkaci totiž do tlamy nasají co nejvíce potravy, jenže kvůli vysoko posazeným očím často nevidí, co žerou. Někdy ale kořist omračují údery ploutví nebo ocasem.