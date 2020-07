Lucie by slavila narozeniny, už druhý den je pohřešovaná. Pomozte s pátráním

Lucie by dnes slavila narozeniny, je jí 43 let. V pátek okolo šesté ráno odešla ze svého místa bydliště, do současnosti se ale nevrátila, policisté po ní proto vyhlásili pátrání.

Žena na sobě v době odchodu měla modré kalhoty, bílo-růžové botasky značky Adidas (vel. 37) a na zádech červený batoh s reflexním páskem. Měří kolem 160 centimetrů a je štíhlá, má blond vlasy a hnědé oči.

"Tímto žádáme veřejnost, která by mohla přispět jakékoliv informace k pohřešované ženě, aby se obrátila na linku 158. Za poskytnuté informace předem děkujeme," sdělila mluvčí policie Eva Michalíková.