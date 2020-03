Lucie šije stovky roušek, zdarma je dává nemocnicím či seniorům

Dříve to bývala kuchyň a obývací pokoj, dnes se vše u Lucie Mátlové v Olomouci změnilo na šicí dílnu - všude leží látky, gumičky i nitě. Lucie se spojila s dalšími šesti ženami, aby mohly dodat co nejvíce roušek do domovů pro seniory i nemocnicím.

Vše začalo před pár týdny v obchodě. Prodavačky neměly roušky, a tak jim je ušila. "Já se hlavně asi neumím nudit, takže když jsem zjistila, že jsou roušky potřeba, tak už to jelo," svěřila se Lucie a ukázala veselé ústenky pro dětskou kliniku v nemocnici.

Roušky tyto ženy šijí i do Litovle na Olomoucku, kde byli lidé v karanténě. "Já jich ušiju 130 za den, pomáhá mi neteř s gumičkami. Mám tu švadlenku, která mi jich nosí 100 až 150 a pak maminy na mateřské, které šijí tak 30 až 40," upřesňuje paní Mátlová.

Lucii pomáhají i zaměstnankyně restaurací - například paní Anna z Moldavska. Ta má za úkol látku nastříhat. Vše běží jako manufaktura, ale zadarmo - jen z dobrého srdce a za úsměv.

"Dáváme je na charitu, do dětských domovů, do domovů pro seniory, protože ti lidi tam roušky nemají," říká Lucie. "Jsem ráda, že můžu pomoct. Nevím, jak jinak pomáhat, když jsem sama doma. Vím, že to jde na dobrý místa," podotkla další z dobrovolnic paní Monika Bunčková.

