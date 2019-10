Lucii zadrželi v hotelu, dcera zůstala v Brazílii sama! Co s dítětem bude dál?

Češka Lucie T. se podle brazilské policie snažila propašovat do Thajska kokain. Do země odjela i se svou dvouletou dcerou, která najednou zůstala bez maminky. V takových situacích se Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí společně s dalšími úřady snaží co nejrychleji dítě vrátit domů. Důležité pak je, kdo se o něj postará dál. Můžou to být příbuzní nebo také pěstouni.