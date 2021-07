Lucinka dostala přísný zákaz otěhotnět. Matuš řekl, co by se stalo

K holčičce by to chtělo ještě malého Bohouška, řekli TV Nova před nedávnem Bohuš Matuš s manželkou Lucií. Na dalšího potomka si ale budou muset počkat. Lékaři byli po operaci, kterou mladá maminka podstoupila koncem června, nekompromisní a zakázali jí otěhotnět.

Další zákaz po operaci poporodní kýly dali Lucii Matušové její doktoři. Nejprve nesměla zvedat svou dceru, teď musí na nějakou dobu zapomenout i na těhotenství. Bohuš Matuš to řekl portálu Extra.cz.

"Další těhotenství teď nehrozí. Lucinka musí nyní dlouho čekat, než se jí všechno po operaci zahojí. Doktoři jí říkali, že teď asi rok nesmí být vůbec těhotná. Byl by to velký malér," prozradil muzikálový zpěvák.

Dvojice si chce přitom k dceři pořídit ještě syna. "My to moc neplánujeme. Jak to přijde, tak to přijde. Ale s Lucinkou určitě moc rád. K Natálce bychom chtěli ještě sourozenečka Bohouška," řekl Matuš na jaře televizi Nova.

Na početí dalšího potomka si tak budou muset ještě počkat. Budou mít ale aspoň čas na jiné zásadní plány. Třeba stěhování, z paneláku by se rádi přesunuli do rodinného domu.

"Nastěhovali jsme se do paneláku, kde je všechno slyšet. Přes den se nemůžu ani rozezpívat, mám zakázáno hrát i na kytaru, a když si chci zakouřit, tak to není možné a vadí to našemu sousedovi. Máme vyhlídnutý domeček, ještě ale chvilku počkáme," zamýšlí zpěvák a hlava rodiny.

