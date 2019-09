Lucinku potrhala doga v obličeji! Ústavní soud zamítl její stížnost

"Podle názoru Ústavního soudu poškozené právo na účinné vyšetřování nenáleží," je napsáno v rozhodnutí. Rozhodnutí soud podložil například tvrzením, že se dívka vyléčila a nebyla v bezprostředním ohrožení života.

Soud také upozornil na to, že sice doga nepozorovaně utekla ze zahrady, když její majitelé odklízeli sníh, ale dívka byla na ulici "mimo přímý dozor svých rodičů". "Věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání podezření ze spáchání přestupku," konstatoval Ústavní soud.

Nešťastná událost se stala 4.ledna 2017. Na místo přijela policie, která případ klasifikovala jako vážné ublížení na zdraví a další den policie podala obvinění na majitele psa. "V prosinci byla vznesena obžaloba," řekl policejní mluvčí Lukáš Vincenc. Soud následně případ překvalifikoval a došel k závěru, že se jedná o pouhý přestupek.

Pes na dívku, podle výpovědi otce, zaútočil zcela bezdůvodně a agresivně. Lucie si údajně hrála na ulici s jinými dětmi venku. "Doga útočila ihned na hlavu. Dcerka si prošla peklem a nebýt cizí osoby, která psa odehnala, tak si ani nechci představit, jak by to dopadlo," řekl otec.

Majitelé psa se rodině měli omluvit pouze čokoládou, kterou jim donesli před dveře. "Moje bývalá tu čokoládu vzala a hodila zpátky k nim," dodal otec dívky, který byl v době události v zahraničí. "Nedokážete si představit tu bezmoc, když mi moje expartnerka poslala fotky potrhané dcerky," dodal muž podle kterého se Lucinka nese fyzické i psychické následky do dnešního dne.



"To musí vždycky někdo umřít, aby se něco dělo?" napsal otec v červenci na svůj facebook. Naivně jsem si myslel, že za to bude někdo potrestaný a dcera dostane odškodnění za doživotní následky. Momentálně to vypadá, že nedostane nic, protože Trutnovský soud to shodil ze stolu jako, že se vlastně nic nestalo a krajský to potvrdil," popsal. Více najdete ZDE.