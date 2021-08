Ludvík odjel do Chorvatska a přestal mu fungovat telefon. Není jediný

Na vysněnou dovolenou u moře se každý rok těší stovky tisíc Čechů. Pan Ludvík H. ale místo příjemného odpočinku musel řešit obrovské problémy s telefonem. Zničehonic se z něj totiž nemohl nikam dovolat, a to ani na policii nebo hasiče. A podobné problémy řeší i další zákazníci společnosti Vodafone.

Pan Ludvík s rodinou odjel na týden na dovolenou do Chorvatska, tak jako to každé léto dělají stovky tisíc Čechů. Při příjezdu do Chorvatska, které je členem Evropské unie, mu ale zničehonic přestal fungovat telefon.

Muž se najednou nemohl připojit k datům ani telefonovat. A to ani na nouzové linky. Telefonní hovory nemohl dokonce ani přijímat. A jeho operátor Vodafone mu během týdne v zahraničí nijak nepomohl. "Vůbec se se mnou nechtěli bavit, manželce přišla jen jedna SMS, že přijali můj dotaz a vedou ho pod nějakým číslem," řekl pan Ludvík redakci TN.cz. Právě díky telefonu manželky mohl alespoň částečně fungovat.

Po návratu do České republiky telefon začal zase normálně fungovat. Pan Ludvík byl ale tak naštvaný kvůli přístupu operátora, že se rozhodl okamžitě přejít i s celou rodinou ke konkurenci. A narazil na další problém. Operátor mu totiž nechtěl vydat přenosové kódy, které potřeboval. "Už týden mi jen lžou a nic mi neposlali. Vždycky jen slíbí a nic nepřijde. A ještě po mě chtějí zaplatit ten týden, kdy mi telefon skoro nefungoval," stěžoval si muž. S platbou nakonec souhlasil s tím, že ji bude následně reklamovat. Ani to ale nepomohlo a kódy nedostal.

Jeho trápení se vyřešilo, až když se do kauzy vložila redakce TN.cz. Hned druhý den panu Ludvíkovi ze společnosti Vodafone zavolali, omluvili se za problémy a nabídli kompenzaci. "Situaci zákazníka jsme prověřili včetně poslechu hovorů s našimi operátory a předali zpětnou vazbu na nadřízené operátorů. Zákazníka jsme kontaktovali a mohu říct, že jsme se omluvili a nabídli kompenzaci," uvedl vedoucí externí komunikace Ondřej Luštinec.

Pan Ludvík nicméně o kompenzaci nestál a jeho jediné přání bylo přejít ke konkurenci. A ani s tím najednou nebyl problém. "Do 10 minut mi na všechna čtyři čísla, která u nich máme, přišly přenosové kódy. A hned mi volali znovu, aby se ujistili, že kódy přišly a znovu se omlouvali. Dokonce mi slíbili, že nebudu muset hradit ten týden, kdy telefon nefungoval," řekl pan Ludvík.

Kde byl ale v Chorvatsku problém, mu nikdo nesdělil. "Ale prý jsem nebyl jediný zákazník, kterému se to stalo. Prý jich bylo víc," dodal muž. Detaily se ale nedozvěděl.

Podrobnosti zřejmě neví ani sám Vodafone. "Obecně může být problém v SIM kartě, v telefonu i v síti, do které se telefon přihlašuje. Jestli šlo v tomto konkrétním případě o chybu SIM karty nebo o chybu v chorvatské síti, v tuto chvíli nevíme. Snažíme se to zjistit, ale potřebujeme další informace z chorvatské strany. Jak sám zákazník popsal, v Česku mu vše funguje. Tedy problém vznikl v kombinaci SIM + chorvatská síť," uvedl Luštinec.

Pokud by se ovšem podobný problém stal i jiným zákazníkům, tak mají podle Luštince několik možností. "K vyřešení problému přispěje například to, že dotyčný zkusí funkčnost své SIM karty v jiném telefonu, třeba u někoho ze spolucestujících. Další rada je vypnout telefon na alespoň dvě minuty. Také často pomůže, pokud se telefon nepřihlásí k síti automaticky, doporučujeme ruční výběr sítě. Naše preferovaná síť v Chorvatsku je nyní A1," poradil Vodafone.