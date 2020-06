Lupič, kterého postřelil Milan Kňažko, už je na svobodě. Herec nic netušil

Recidivista Pavel Novotný, který se vloupal do vily herce Milana Kňažka, opustil brány věznice. Kňažko Novotného postřelil, když z domu utíkal. Úplně svobodný ale lupič není, na těle má monitorovací náramek a musí dodržovat přísná pravodla.

Novotný si měl podle rozsudku ve vězení odpykat pět let a čtyři měsíce. Na svobodu se dostal poté, co návrh na propuštění podal přímo ředitel bratislavské věznice v Justičním paláci. Trest se mu změnil na podmíněný a musí dodržovat určitá pravidla. Informovala o tom TV Markíza.

Čtyři roky nesmí Novotný spáchat žádný trestný čin, jednou za tři měsíce se musí hlásit u probačního úředníka okresního soudu a na těle má monitorovací náramek. O jeho odstranění může ale požádat už v červenci. Zároveň nesmí vycestovat do zahraničí a musí si najít práci.

Kňažko o jeho propuštění nevěděl, prý ho překvapilo. "Myslím si, že recidivista, který to udělal už po dvanácté nebo třinácté, měl dostat podstatně vyšší trest. Samozřejmě zůstalo nevyřešené pro mě to nejdůležitější - kdo ho poslal," uvedl herec pro TV Markíza.

Novotný se vloupal do Kňažkovy vily v lednu 2017. Herec ho na útěku postřelil. Nejdříve byl lupič ve vězeňské nemocnici, museli ho operovat a několik měsíců chodil jen s pomocí hole. Původně dostat tříletý trest, soudce přijal jako polehčující okolnost jeho přiznání a lítost.

To se Kňažkovi nelíbilo a nakonec dosáhl zvýšení trestu na pět let a čtyři měsíce. Podnět podala tehdejší ministryně Lucie Žitňanská. Notovný za zranění Kňažkovi dokonce poděkoval.

"Myslím si, že jsem udělal správně. I přese všechno jsem rád, že jsem mířil na nohy. To, že jsem trefil tepnu, je jeho smůla a moje štěstí, protože jinak by bylo o nevyjasněný případ navíc. Takže bych to nepochybně udělal znovu," řekl herec už v minulosti.

