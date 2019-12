Lupič Spider-Man. Do panelového bytu si pro milion vyšplhal po laně

Policie hledá lupiče - Spider-Mana! Neznámý muž se vloupal začátkem listopadu do bytu v pražských Hrdlořezích. Na loupež nebyl sám. Zatímco dvojice kumpánů hlídala před domem, on se za pomoci lana vyšplhal až do druhého patra panelového domu, kde nakradl věci za téměř milion korun.