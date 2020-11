Lupič vnikl do dvou aut. Rozdělal si v nich oheň a vykonal potřebu

Skutek, nad kterým zůstává rozum stát, se odehrál v Plzeňském kraji. Neznámý pachatel se vloupal do dvou aut a ukradl z nich několik věcí, což by nebylo tak neobvyklé. Muž si ale v jednom z aut rozdělal oheň a v druhém se vykálel do autochladničky.