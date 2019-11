Lupiči vykradli v Bratislavě zlatnictví! Odnesli šperky za téměř 13 milionů

O případu informovala policie na svém facebooku. "Ke krádeži došlo během uplynulé noci ve zlatnictví situovaném v nákupním centru v bratislavském Lamači," napsala policie. Pachatelé se do obchodu dostali krátce před třetí hodinou ranní.

Během jejich pobytu se jim podařilo ukrást šperky za 500 tisíc eur (v přepočtu 12,8 milionů korun). Částka je zatím předběžná a mohla by se ještě zvýšit. "Pachatelé následně utekli a doposud nevíme kam. Po pachatelích policisté v současné době intenzivně pátrají," doplnila policie.

Podle deníku tvnoviny.sk se mělo zlatnictví nacházet v nákupním centru Bory Mall na severozápadě Bratislavy. I když byla většina obchodů v té době zavřená, restaurace i kino fungovaly dál. Někteří lidé tak mohli zloděje vidět.

Podobný případ se stal ve středu v Ústí nad Labem. Čtyři ozbrojení muži vtrhli do klenotnictví a ukradli zboží za téměř dva a půl milionů korun. Policii se je podařilo dopadnout. Mělo by se jednat o litevský gang, který do Česka posílá své lupiče. Policii se zatím nepodařilo ukradené zboží najít. U sebe by ho měl mít hlavní organizátor.