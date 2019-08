Zadlužená nemocnice v Rumburku omezuje péči, zavírá některá oddělení

Lužická nemocnice v Rumburku začala omezovat péči. Může za to nedostatek personálu. První na řadu přijde chirurgie a ambulance, tato oddělení se uzavřou už tento týden. Informace přichází jen den poté, co soud poslal zadlužené zdravotnické zařízení do insolvence.

Rumburská nemocnice nebude od pátku přijímat akutní pacienty a nebude provádět ani žádné chirurgické výkony. To znamená, že se třeba operace slepého střeva přesunou do jiných nemocnic. Pacienti budou převezeni buď do Děčína nebo Ústí nad Labem. Nemocnice prý nemá dostatek personálu na to, aby chirurgii a ambulanci udržela v provozu.

Krachující nemocnice dluží více než 100 milionů korun. V pondělí ji soud poslal do insolvence a řízení nemocnice tak převezme insolvenční správce.

Ambulance a chirurgie budou prozatím uzavřeny do začátku září. Nedostatek personálu ale nemocnice řeší dlouhodobě, v červenci dostali zaměstnanci jen část výplat.

O zadlužené zařízení má zájem Krajská zdravotní, a.s., která na Ústecku spravuje všechny velké nemocnice. Podmínkou ale je, aby město uhradilo všechny dluhy. Zastupitelé to odmítají.