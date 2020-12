Lyžaři se loučí se sjezdovkami. Lidé vzali naposled skiareály útokem

Čas, který zbývá do dalšího zavírání skiareálů, se rozhodly využít stovky lyžařů. V neděli 27. prosince se totiž Česko přesune do pátého, nejvyššího stupně protiepidemického systému PES a znovu se zastaví provoz lyžařských vleků. Na tiskové konferenci to potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).