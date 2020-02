Lyžařská střediska oslavují sněhovou nadílku. Dlouho ale nevydrží!

Občas sněžení, sem tam mlha a nebo vítr - přesto si na sjezdovkách v pátek nikdo na počasí nestěžoval. V letošní prapodivné zimě lyžaři berou zkrátka za vděk každým dnem, kdy se dá vyrazit na svah. Sněžení výrazně vylepšilo podmínky na horách.

Třeba v Javorníkách napadlo kolem deseti centimetrů. "A budeme rádi ještě ze každý centimetr. Na víkend to prostě připravíme, aby to bylo super," pochvaluje si počasí vlekař René Bitter. Plno bylo i v níže položených střediscích, i když se tam sněžení občas proměnilo v déšť.

Desítky centimetrů nového sněhu ale také znamenají v Jeseníkách druhý stupeň lavinového nebezpečí. "Lidi by se rozhodně neměli vydávat do lavinových území a měli by se držet turistických tras," varuje Jiří Hejtmánek z jesenické horské služby.

Bohužel teploty ale půjdou nahoru. V neděli se k nim přidá i déšť. Přesto lyžařské sezóně ještě neodzvoní. "Obleva by nás neměla nějak výrazně zasáhnout, neměla by být tak vyrazná," řekl provozovatel lyžařského areálu Josef Kocurek.