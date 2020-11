Lyžařská střediska už se připravují na zimu. Sezónu ovlivní opatření

Všude na horách to teď vypadá podobně. Z garáží vyjíždějí rolby, připravují se vleky, kontroluje se zasněžování. Přípravu na zimní sezónu zahájili i vlekaři ve středisku přímo na česko-slovenské hranici.

"Chystají se děla. Dělají se revize na všechno, na lanovky, na vleky, na děla, na elektro,“ uvedl pracovník lyžařského areálu René Bittner.

Dobrou zprávou pro lyžaře je, že i letos se do areálů investovaly nemalé peníze. "Skoro tři čtvrtě miliardy. Šlo to do tří nových lanových drah a do systému technického zasněžování,“ informoval ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Kvůli suchu loni jelo často zasněžování jen na půl plynu. Letos jsou ale plné retenční nádrže. "Nepamatuji, že bychom měli tolik vody a že by ten svah byl tak podmáčený jako letos,“ popsal situaci provozovatel lyžařského areálu Jakub Juračka.

Zasněžování se může spustit za pár dnů. Lyžaři se ale na sjezdovky dostanou až po částečném rozvolnění. Asociace horských středisek už o podmínkách startu lyžařské sezóny jedná s ministerstvem zdravotnictví.

