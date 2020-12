Lyžařské areály budou moci otevřít. V hotelu se ale zřejmě neubytujete

Lyžařská střediska se budou moci rozjet i pokud se Česko vrátí do 4. stupně protiepidemického systému PES. Podle ministra zdravotnictví ale nebudou moci lyžaři využít na horách služeb hotelů a penzionů a provozovatelé vleků budou muset dodržovat přísnější protiepidemická opatření.

Počasí skiareálům přeje, sněžná děla jedou naplno. Rolby rozhrnují sníh na sjezdovkách a provozovatelé lyžařských středisek netrpělivě čekají, kdy a za jakých podmínek budou moci otevřít.

"My jsme po technické stránce připraveni. Čekáme na nějaké další rozhodnutí," sdělil televizi Nova Petr Vondraš ze skiareálu Zadov. "Už je zase všechno jinak. Je to pro nás obtížné," postěžovala si Olga Kneiflová ze skiareálu Lipno.

Ministerstvo zdravotnictví už se s Asociací lanové dopravy domlouvalo na dodržování pravidel. Provozovatelé by měli před lanovkou vytvořit dostatečně dlouhé koridory, aby mezi sebou měli lyžaři odstup dva metry.

"Nemáme s tím žádný problém, je to technická věc, realizovatelná," okomentoval požadavek ministerstva prezident asociace Jakub Juračka.

Důrazně by měl být také doporučován nákup skipasů online. "Polovina provozovatelů skiareálů nemá zaveden online prodej. Kdyby se teoreticky otevíralo 23., 27. prosince, já nevím, tak do té doby není schopno 50 procent areálů to zrealizovat," tvrdí Juračka.

Krušné časy čekají na majitele horských hotelů. I o jejich osudu rozhodne vláda v pondělí. "Pravděpodobně budeme navrhovat model, který bude blízký tomu rakouskému, tzn. můžete si na hory přijet zalyžovat, ale nebude tam možné pobývat v komerčních zařízeních," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"My jsme od dnešního dopoledne dost zděšení, protože po tom krátkém rozvolnění je to opravdu kudla do zad," posteskla si v pátek ředitelka hotelu Bauer Barbora Linďáková.

"Začali se vytvářet rezervace na Silvestra, které máme za normálních podmínek prodané v letním období, a teď to vypadá, že zase budeme muset ty pobyty rušit," říká spolumajitelka hotelu Ondrášův Dvůr Petra Otepková.

"Budeme s klienty vyjednávat, nabízet jim nové termíny nebo vracet zaplacené pobyty," dodává Linďáková. Většina hotelů měla navíc na sezónu nasmlouvaný personál nebo nakoupené zásoby zboží a potravin.

Reportér Filip Pultar navštívil lyžařský areál v Orlických horách: