Na českých horách jsou konečně podmínky pro lyžaře! Střediska jsou plná

Před letošní sezonou investovali provozovatelé zimních středisek do nové techniky a zabezpečení půl miliardy korun. Obrovská investice se ale zatím příliš nevyplácí. Obzvlášť níže položené sjezdovky byly letos častěji beze sněhu než v provozu.



A tak sněžení z posledních dvou týdnů alespoň v Krkonoších nebo Jeseníkách zachraňovalo, co se dalo. I na poslední turnus jarních prázdnin jsou podmínky pořád dobré. Přes noc stále mrzne, a nejlépe se tak lyžuje ráno.



Na horách to vypadá, jako by zimní sezona teprve začínala, parkoviště jsou plná a podle hoteliérů je většina ubytovacích kapacit vyprodaná. "Máme absolutně plno, je to i dobrým počasím, do půlky března máme plno," řekl hoteliér v Janských Lázních Marek Šustr.

Někteří z návštěvníků teprve nyní zažívají letošní lyžařskou premiéru, ať už kvůli tomu, že neodjeli do Alp, nebo zkrátka proto, že čekali na vhodné lyžařské podmínky.



Konec zimní sezony se každopádně nezadržitelně blíží, někde budou naposledy lyžovat o příštím víkendu. Velká střediska, jako Špindlerův mlýn nebo Harrachov doufají v ještě jeden měsíc.