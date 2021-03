Lze podávat vakcíny proti covidu-19 také dětem? Odborníci to nevylučují

Stále více lidí si uvědomuje riziko nákazy novým koronavirem od dětí. Je to i proto, že od pondělí jsou i ty nejmenší doma s dospělými. Až do pátku 26. února přitom mohly chodit do školek a do dětských skupin (dříve jeslí), ale kvůli zvýšenému riziku nákazy stát mateřské školy i dětské skupiny také uzavřel.

Obavy rodičů z nákazy od dětí jsou patrné často tam, kde se některý z rodičů léčí například s autoimunitní chorobou. Principem terapie je totiž soustavné modulování jejich imunity, proto bývají náchylnější k tomu, že "chytnou" kdejakou infekci.

O možnost očkovat děti mladší sedmi let se zajímá například tatínek Oldřich T. "Já ať třeba pojdu, ale našeho syna ochráníme," napsal na Twitteru.

Očkování dětí ale prozatím nepřichází v úvahu, a to nikde na světě. Žádná z podmíněně schválených vakcín totiž nebyla testována na dětech, proto je výrobci pro nejmladší zájemce prozatím nedoporučují.

Tuto možnost vylučuje i šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. "Dětské vakcíny mívají zpravidla poloviční obsah antigenu, nebo poloviční objem vakcíny," poukázal na další z překážek.

Vakcíny Pfizer/BioNTech a AstraZeneca aplikují zdravotníci v souladu s podmínkami registrace uvedeného léčiva jen lidem starším 18 let. Pouze očkovací látka od společnosti Moderna je určená (a otestovaná na dobrovolnících) pro zájemce starší 16 let.

To se ale může změnit, protože stále silněji zaznívají všude na světě hlasy odborníků, aby se přistoupilo také k očkování dětí. Za důležitý krok pro omezení rychlosti šíření nákazy covid-19 považuje očkování dětí například Hana Roháčová, primářka infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka. Stejně se vyjádřili také lékař pro děti a dorost Daniel Dražan z Jindřichova Hradce a profesor Roman Chlíbek, šéf České vakcinologické společnosti.

V zahraničí už dělají výzkumníci mnoho klinických zkoušek ke zjištění bezpečnosti očkovací látky proti covidu-19 podávané dětem. Na rozdíl od testů na dospělých jsou ale skupiny dětských dobrovolníků výrazně menší – je jich asi jen desetina oproti desetitisícům dospělých.

Také už se nesleduje, kolik lidí se nakazí ve skupině očkovaných a kolik ve skupině s aplikací neúčinné látky, aby se zjistila účinnost vakcíny. Kromě bezpečnosti vakcíny sledují odborníci jen vliv anticovidového očkování na dětskou imunitu.

Podle zjištění TN.cz jsou do klinického testování již povolených vakcín zpravidla zařazovány jen děti starší 12 let. Pouze v Číně testují vědci vakcíny proti covid-19 i na dětech starších tří let. Všichni tři odborníci oslovení TN.cz však očekávají, že výzkum bude všude na světě směřovat i k mladším ročníkům než dvanáctiletým a starším dětem.

"Klinické studie postupují s věkem směrem dolů a postupně se do nich budou zařazovat i děti mladší než 12 let," řekl Daniel Dražan. "I mladší děti mohou být do budoucna ohroženi závažným průběhem nebo komplikacemi, například z důvodu postupných mutací a změny patogenity viru," zdůraznil profesor Chlíbek.

Odborníci si uvědomují, že případné očkování dětí může narazit na odpor některých rodičů. "Chápu to. Ale musí být provedeny kvalitní a validní studie a potom budou i argumenty pro očkování dětí," míní primářka Hana Roháčová. Ve stejném duchu se vyjádřili také oba lékaři.

"Dokud nebude schválena registrace dětských vakcín, nelze začít očkovat. Je potřeba mít registraci a data o účinnosti a bezpečnosti u dětí," zdůraznil šéf vakcinologů.

"Všeobecně platí, že očkováním chráníme očkovanou osobu a osoby v jejích blízkém okolí. Covid-19 může být velmi závažné onemocnění i pro děti, i když riziko je mnohem nižší než u dospělých. Bude nutné očkovat co nejvíce lidí, včetně dětí, abychom jednak ochránili je a jednak vytvořili tzv. kolektivní imunitu," míní Daniel Dražan.

