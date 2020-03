Má vaše dítě následky po očkování? Stát za to bude vyplácet peníze

Povinné očkování je velmi diskutovaným tématem posledních let, které rozděluje společnost. Většina rodičů stále nechává své děti očkovat, přibývá ale těch, kteří to z různých důvodů odmítají. Existují také případy, kdy vakcína proti dětským nemocem způsobila pacientovi trvalé následky. Ty nyní Ministerstvo zdravotnictví odškodní.

Poslanecká sněmovna ve středu 4. března schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Zákon počítá s tím, že stát bude finančně odškodňovat pacienty se ztíženým společenským uplatněním a hradit náklady na jeho zdraví, péči o něj blízké osobě i výdaje na domácnost.

Odškodnění by rodinám mělo být vypláceno do půl roku od podání žádosti. To, zda finanční náhrada pacientovi náleží, bude posuzovat ministerstvo, případně odborná komise. Podstatné také je, zda neudělal chybu očkující lékař nebo výrobce vakcíny.



Prokazovat, zda došlo ke zdravotním komplikacím v důsledku vakcinace, může být složité. Právě proto zákon nevyžaduje prokázání příčinné souvislosti. Žádost o náhradu musí ale být podána do tří let od vzniku újmy.

"Sněmovna dala zelenou našemu návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Přestože je případů minimum, nelze je vyloučit," uvedl na svém Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle současných předpokladů se bude jednat maximálně o deset případů ročně. Náhrady by neměly přesáhnout částku 100 milionů korun za rok. Návrh nyní čeká na podpis prezidenta.

Ministerstvo zdravotnictví v současnosti předpisuje povinné očkování proti devíti nemocem. Dětem jsou tak v raném věku podávány vakcíny proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Vzhledem k tomu, že je většina populace proočkována, dochází tak ke snížení rizika nákazy i u dětí, které očkovány být nemohou.