Má vitamín C vliv na průběh nemoci covid-19? Odpověď velmi překvapí

Užívání vitamínu C se stalo hlavně v poslední době velmi populárním prostředkem v boji proti virovým onemocněním. Do těla ho nejčastěji dostaneme stravou, potravinovými doplňky, výjimkou ale není ani nitrožilní podání ve formě infuzí. Podle nové studie amerických vědců jsou však jeho účinky v boji proti covidu-19 mizivé.

Tým lékařů ze Spojených států amerických zveřejnil výsledky první klinické studie svého druhu, která měla za úkol zmapovat vliv vitamínu C a zinku na průběh nemoci covid-19.

Do studie se zapojilo 214 osob, které se potýkaly s koronavirovým onemocněním v domácích podmínkách. Účastníkům byly podávány vysoké dávky obou doplňků buď samostatně, nebo v kombinaci. Studii publikovala Americká lékařská asociace.



Vitamín C je stěžejní pro fungování imunitního systému a spolu se zinkem hraje významnou roli pro správný vývoj organismu. Přestože dřívější studie uváděly, že užívání doplňků může zkrátit dobu onemocnění, v případě covidu-19 pozitivní vliv vitamínu C a zinku prokázán nebyl. "Vysoké dávky zinku, kyseliny askorbové (přírodního vitamínu C) nebo obou doplňků nezmírňují symptomy nemoci SARS-CoV-2," potvrdil jeden z autorů studie, kardiolog Milind Desai.



Někteří pacienti si podle autorů studie naopak stěžovali na nepříjemné vedlejší účinky spojené s podáváním vysokých dávek vitamínu C a zinku, a to především na nevolnost či průjem. Vysoké dávky vitamínu C nad 2 tisíce miligramů denně mohou způsobit také pálení žáhy, bolesti hlavy nebo zvracení. Doporučená denní dávka se pohybuje v rozmezí 60 až 100 mg denně.