Má z občanek zmizet pohlaví kvůli diskriminaci? Čtenáři TN.cz rozhodli!

"Pohlaví uvedené v občance v praxi nenapomáhá identifikaci jejich držitelů. Někdy je tomu právě naopak, kdy vzhled lidí neodpovídá běžné představě o mužích a ženách, a tak vznikají zbytečná nedorozumění," vysvětlují Piráti hlavní důvod, proč by měla kolonka pohlaví z dokladu zmizet.

Vypuštění pohlaví podle Pirátů umožňují i mezinárodní standardy, podle kterých se doklady vydávají. "Ve spoustě států EU to není, nejviditelnějším případem je Německo a svět se kvůli tomu nezhroutil," upozornil poslanec Ondřej Profant (Piráti).

Ten považuje údaj na občanském průkazu za zbytečný, podle něj navíc může být pro některé lidi i diskriminační. "Jedná se o lidi, kteří to nechtějí uvádět, může se jednat o lidi, kteří jsou v tranzici, ten proces je náročný, trvá několik let," vysvětlil.

Výsledky ankety mezi čtenáři TN.cz:

Čtenáři TN.cz ale nechtějí, aby údaj z dokladu zmizel. Proti návrhu byla drtivá většina všech hlasujících. S tvrzením, že je údaj zbytečný a diskriminační, souhlasilo pouze 60 lidí. Zbytek (více než 1800 hlasů) si myslí, že není důvod ke změně.

"Když budu vypadat jako žena, ale ve skutečnosti budu chlap, tak to budu muset stáhnout gatě, abych se prokázala, kdo jsem?" komentovala článek čtenářka Gabriela.

"Je zajímavé, že normálním lidem to diskriminační nepřijde. Pokud se chlap cítí jako ženská či ženská jako chlap, fajn. Ať se k nim tak stát chová. Chlap, co se cítí jako žena, dostane úplně stejné platové podmínky, případně důchod... Pokud se žena cítí jako chlap fajn dostane stejně náročnou práci a podmínky v ní jako chlap. A myslím si, že většinu by to hned přešlo," přidala se další čtenářka Martina.

Podle některých není podstatné, jestli důvodem ke změně diskriminace. Údaj na průkazu je podle nich zbytečný. "Info na občance o pohlaví je dost nepodstatné," myslí si Peter.

Podle dalších názorů by bylo řešením, kdyby si lidé mohli zvolit, jestli údaj na občanském průkazu chtějí, nebo ne. "Mohou být třeba letadlo, kus papíru to nezmění... chci mít údaj, jakého jsem pohlaví v občance. Protože s tím nesouhlasím a nechci s nimi být v jednom pytli. Ať si tento záznam v OP na požádání nechají vynechat. Alespoň jeden bude hned vědět, co před ním stojí," oznámila Jana.

Poslanec Pirátů si stojí za tím, že občanský průkaz by měl obsahovat pouze nezbytně nutné údaje jako jméno a příjmení, fotku nebo datum narození, aby se dali odlišit rodinní příslušníci stejného jména. Rodné číslo, tituly či pohlaví být na dokladu podle Profanta nemusí.

Novelu zákona o občanských průkazech má projednat ve středu Sněmovna. Ta bude mimo jiné řešit i bezpečnostní prvky. Místo fotografie pouze čip, který obsahuje nejen vaši podobiznu, ale i otisky prstů. I tak by nově mohly vypadat občanské průkazy.

Občanské průkazy s čipy a otisky prstů by lidé mohli dostávat ještě letos. Podívejte se na reportáž: