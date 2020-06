Maddie zneužil a zabil známý pedofil, tvrdí německá prokuratura

Z únosu malé Maddie z apartmánu v portugalském letovisku Praia da Luz je podezřelý Němec Christian Brueckner. Němečtí policisté jsou přesvědčení, že je Madeleine mrtvá a údajně vědí, jak byla zabita. Postrádají ale zásadní důkaz v podobě dívenčina těla, a nejsou tak připraveni 43 letého podezřelého usvědčit. Informoval o tom britský portál Mirror.



"Můj soukromý názor je, že dívku relativně rychle zabil. Možná ji zneužil a poté zabil," sdělil prokurátor Hans Christian Wolters. Policie údajně zjistila, že Christian Brueckner diskutoval o únosu, znásilnění a zabití dívky v rozhovoru s jiným pedofilem. Dotyčnému prý také napsal, že se nebojí, protože když důkazy zničí, nic mu nehrozí.



"Víme, že podezřelý spáchal další trestné zločiny, pravděpodobně v Portugalsku, ale i v jiných zemích, jako je Německo," potvrdil Wolters. Odmítl ovšem říci, zda existuje podezření, že Brueckner zneužívání Madeleine natáčel, jako tomu bylo během útoků na některé z jeho dalších obětí.



Násilník si nyní ve vězení odpykává trest za znásilnění 72leté turistky z roku 2005, ke kterému došlo asi 18 měsíců před tím, než Madeleine zmizela. Německé úřady se obávají, že bude propuštěn z vězení dříve, než budou mít dostatek důkazů.

"Pokud proti němu nenajdeme nic nového, mohlo by to být tak, že bude nejpozději za sedm let propuštěn a odejde z Německa do země, která zločince nevydává," dodal s obavou Wolters.